Порошенко обіцяє виставити депутатам рахунок за блокаду

Президент України Петро Порошенко різко висловився щодо причетності окремих політичних сил до блокади торгівлі з окупантами.

Про це Порошенко заявив під час свого виступу на засіданні РНБО вранці 15 березня.

Те, що дії наших блокувальників влетять Україні в копієчку, це очевидно. В яку саме, покаже калькуляція. І ці рахунки ми виставимо не лише самопроголошеним республіканцям, але й "Самопомочі", "Батьківщині" та іншим зачинщикам та промоутерам блокади,

– емоційно сказав Порошенко.

Президент анонсував, що в четвер Кабмін має проаналізувати економічний аспект цієї ситуації, а саме її вплив на економічне зростання, втрати для бюджету, ризики для валютного курсу, а також ситуацію в енергетиці.

На засіданні РНБО Порошенко запропонував тимчасово повністю перекрити транспортне сполучення з окупованими територіями.



Нардеп Сергій Пашинський повідомив, що на засіданні РНБО було ухвалене рішення про припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донбасу.