Порошенко підписав "небезпечний" закон для тих, хто отримує зарплату "у конвертах"

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів, яким передбачається введення серйозного штрафу за виплату зарплат "у конверті".

Відповідно до закону, штраф за виплату такої зарплати передбачається у розмірі 100 мінімальних заробітних плат. З першого січня 2017 року ця сума становитиме 320 тисяч гривень.

Також підприємці повинні будуть сплатити штраф у розмірі до трьох мінімальних зарплат у всіх випадках недопущення інспекторів до перевірки, крім випадку, коли перевірка стосується неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат "у конверті".

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Нагадаємо, з 1 січня 2017 року мінімальна заробітня плата зросте вдвічі – до 3200 гривень.