Порошенко підписав важливий указ щодо протидії російській пропаганді

Президент Петро Порошенко підписав Указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про Доктрину інформаційної безпеки України".

Про це повідомила прес-служба глави держави.

"Метою Доктрини є уточнення засад формування та реалізації державної інформаційної політики, насамперед щодо протидії руйнівному інформаційному впливу Російської Федерації в умовах розв'язаної нею гібридної війни", – ідеться в повідомленні.

У документі зазначається, що пріоритетами державної політики в інформаційній сфері зокрема є: створення та розвиток структур, що відповідають за інформаційно-психологічну безпеку, насамперед у Збройних Силах України.

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А також забезпечення повного покриття території України цифровим мовленням, передусім прикордонних і тимчасово окупованих територій тощо.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, Петро Порошенко підписав указ, який визначає терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки.