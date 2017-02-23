09:54
23 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, 22 лютого
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, 22 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 23:00: Доба в зоні АТО. Роковини трагічного маршу у Харкові
Випуск новин
23:51, 22 лютого
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Порошенко похвалився вагомим успіхом українського "Фантому"

09:21, сьогодні 568 Читать новость на русском
Безпілотний БТР
Безпілотний БТР "Фантом" / Укроборонпром

Президент України Петро Порошенко заявив, що український безпілотний БТР "Фантом" увійшов до ТОП-5 виставки IDEX-2017.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

"Авторитетне аналітичне видання Defence Blog назвало вітчизняний безпілотний мінібронетранспортер найбільш цікавою сучасною бойовою машиною", – додав президент.

Зауважимо, що дітище "Укроборонпрому" за версією Defence Blog посіло другу сходинку. Загалом на заході було представлено експонати з 50 країн.

Читайте також: "Укроборонпром" похизується безпілотним БТРом на виставці в ОАЕ

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Укроборонпром
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Рабами ми більше не будемо: Порошенко порівняв Україну з Угорщиною
 23 жовтня 2016 , 19:18
Україна отримає доступ до своїх східних кордонів після виборів на Донбасі, – Єлісєєв
 21 жовтня 2016 , 09:26
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук