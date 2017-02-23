Порошенко похвалився вагомим успіхом українського "Фантому"

Президент України Петро Порошенко заявив, що український безпілотний БТР "Фантом" увійшов до ТОП-5 виставки IDEX-2017.
Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.
"Авторитетне аналітичне видання Defence Blog назвало вітчизняний безпілотний мінібронетранспортер найбільш цікавою сучасною бойовою машиною", – додав президент.
Зауважимо, що дітище "Укроборонпрому" за версією Defence Blog посіло другу сходинку. Загалом на заході було представлено експонати з 50 країн.
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