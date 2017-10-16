Порошенко пояснив, що означає обрання України членом Ради ООН з прав людини

Президент України Петро Порошенко схвально прокоментував обрання Генеральною Асамблеєю ООН України членом Ради з прав людини.

Про це він написав у своєму Facebook.

Раніше стало відомо, що Україна увійшла до складу Ради ООН з прав людини з мандантом на наступні три роки.

Так, відповідну подію Порошенко назвав "визнанням відданості нашої держави правам людини. Потужна платформа для відстоювання національних інтересів і захисту прав людини у світі і, в першу чергу, в тимчасово окупованих Криму і частині Донбасу".