Порошенко пояснив, що означає обрання України членом Ради ООН з прав людини
23:18, сьогодні 182
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Президент України Петро Порошенко схвально прокоментував обрання Генеральною Асамблеєю ООН України членом Ради з прав людини.
Про це він написав у своєму Facebook.
Раніше стало відомо, що Україна увійшла до складу Ради ООН з прав людини з мандантом на наступні три роки.
Так, відповідну подію Порошенко назвав "визнанням відданості нашої держави правам людини. Потужна платформа для відстоювання національних інтересів і захисту прав людини у світі і, в першу чергу, в тимчасово окупованих Криму і частині Донбасу".
Джерело: 24 Канал
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