Порошенко привітав Курца з перемогою на виборах

Президент України Петро Порошенко привітав лідера Народної партії Австрії Себастьяна Курца з перемогою та висловив сподівання, що для нього будуть важливими консолідований ЄС і мир на континенті.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Перемога Себастіана Курца та Народної партії в Австрії - це перемога людини, яка неодноразово бувала в Україні і яка добре знає українську тему. Це також перемога переконаного європейця, який знає важливість консолідованого ЄС для миру на континенті", – додав він.

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