Порошенко провів унікальну поїздку у Фінляндію

Президент України вперше за 11 років провів офіційний візит до Фінляндії.

Про це повідомив Петро Порошенко у Twitter.

При цьому, за словами Порошенка, це вже його 11 зустріч з Президентом країни Саулі Нііністьо.

Щиро дякую, що Фінляндія твердо стоїть на позиції збереження санкцій ЄС проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України,

– сказав Порошенко.

Нііністьо заявив, що його країна засуджує окупацію Криму Росією.

Розраховуємо на принципову позицію Фінляндії щодо проекту Північний потік 2 pic.twitter.com/XnPQ3uZhnH — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 січня 2017 р.

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