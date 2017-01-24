Порошенко провів унікальну поїздку у Фінляндію

Президент України вперше за 11 років провів офіційний візит до Фінляндії.
Про це повідомив Петро Порошенко у Twitter.
При цьому, за словами Порошенка, це вже його 11 зустріч з Президентом країни Саулі Нііністьо.
Щиро дякую, що Фінляндія твердо стоїть на позиції збереження санкцій ЄС проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України,
– сказав Порошенко.
Нііністьо заявив, що його країна засуджує окупацію Криму Росією.
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