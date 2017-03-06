Порошенко радісно відреагував на справу Насірова: опубліковано відео

Президент України Петро Порошенко прокоментував справу проти відстороненого голову ДФС Романа Насірова.

Про це сказав Президент Петро Порошенко під час зустрічі з Президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петером Мауером.

"Ви знаєте, що у нас минулого тижня був розпочатий процес і вручена підозра одному із високих керівників держави – це голові Державної фіскальної служби", – сказав Порошенко.

За його словами, ця справа є яскравим прикладом того, що в Україні створена ефективна антикорупційна інфраструктура.

Я думаю, що це є дуже яскравим прикладом: перше – що в Україні створена ефективна антикорупційна інфраструктура, друге – яскравим доказом того, що ця антикорупційна інфраструктура абсолютно незалежна,

– цитує президента його прес-служба.

Порошенка запевнив, що справа проти Насірова просувається без його інформування.

До слова, 3 березня Петро Порошенко лише коротко прокоментува справу проти Насірова, назвавши НАБУ незалежним органом.