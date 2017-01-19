Порошенко вірить, що ЄС запровадить безвіз у найближчі тижні

Президент України Петро Порошенко очікує на остаточне рішення Євросоюзу про безвізовий режим для України в найближчі тижні.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Reuters.

Це пряме зобов'язання ЄС... Ми очікуємо, що через дуже короткий час – кілька тижнів – ця робота буде завершена для запуску безвізу,

– сказав Порошенко

За його словами, рішення про необхідність надання безвізового режиму Україні було досягнуто ще в минулому місяці, але досі не набуло чинності.

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