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Порошенко вірить, що ЄС запровадить безвіз у найближчі тижні

10:23, сьогодні 177 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Getty Images

Президент України Петро Порошенко очікує на остаточне рішення Євросоюзу про безвізовий режим для України в найближчі тижні.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Reuters.

Це пряме зобов'язання ЄС... Ми очікуємо, що через дуже короткий час – кілька тижнів – ця робота буде завершена для запуску безвізу,
– сказав Порошенко

За його словами, рішення про необхідність надання безвізового режиму Україні було досягнуто ще в минулому місяці, але досі не набуло чинності.

Читайте також: Зволікання з наданням безвізу підриває віру українців в Європу, чого прагне Росія, – Порошенко

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Безвізовий режим Євросоюз Європа
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