Порошенко вніс до Ради законопроект про подвійне громадянство

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про зміни до закону України про громадянство, який пропонує припиняти українське громадянство осіб, що мають громадянство іншої країни.
Про це повідомляє Укрінформ.
Про це під час брифінгу заявив представник Президента у Верховній Раді Артур Герасимов.
Цим законом буде встановлено, що особа, яка добровільно отримала громадянство іноземної держави, буде вважатися такою, що потрапляє під дію вимоги про припинення українського громадянства,
– заявив Артур Герасимов.
Він також додав, що у законі окреслюються умови для припинення українського громадянства. Зокрема, нездача іноземного паспорта при отримання українського громадянства у встановлений термін.
За його словами, мова йде лише про осіб, які отримали іноземне громадянство за власним бажанням, і законопроект не поширюється на жителів анексованого Росією Криму.
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Раніше повідомлялось, що Верховна Рада України невдовзі розгляне законопроект, згідно з яким, нардепів-власників подвійного громадянства позбавлятимуть мандатів.