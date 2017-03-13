Порошенко вніс до Ради законопроект про подвійне громадянство

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про зміни до закону України про громадянство, який пропонує припиняти ‎українське громадянство осіб, що мають громадянство іншої країни.‎

Про це повідомляє Укрінформ.

Про це під час брифінгу заявив представник Президента у Верховній Раді Артур Герасимов.

Цим законом буде встановлено, що особа, яка добровільно отримала громадянство іноземної держави, буде вважатися такою, що потрапляє під дію вимоги про припинення українського громадянства,

– заявив Артур Герасимов.

Він також додав, що у законі окреслюються умови для припинення українського громадянства. Зокрема, нездача іноземного паспорта при отримання українського громадянства у встановлений термін.

За його словами, мова йде лише про осіб, які отримали іноземне громадянство за власним бажанням, і законопроект не поширюється на жителів анексованого Росією Криму.

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Раніше повідомлялось, що Верховна Рада України невдовзі розгляне законопроект, згідно з яким, нардепів-власників подвійного громадянства позбавлятимуть мандатів.