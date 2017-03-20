Порошенко знайшов винних у відтермінуванні траншу від МВФ

Президент України Петро Порошенко переконаний, що відтермінування надання Україні чергового траншу від Міжнародного валютного фонду стало наслідком блокади торгівлі з окупантами.

Про це він заявив під час засідання Ради регіонального розвитку, що відбувається вранці 20 березня у Києві.

Сьогодні Міжнародний валютний фонд на засіданні свого правління мав виділити нам черговий транш – 1 мільярд доларів, які конче потрібні для подальшого поповнення золотовалютних резервів, для утримання стабільності національної грошової одиниці, для дуже потужного сигналу інвесторам,

– нагадав Порошенко.

Він наголосив, що до цього була проведена велика робота, проведені реформи, проте в суботу у Фонді вирішили відкласти "українське питання".

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"А в суботу питання по Україні зникло з сьогоднішнього порядку денного Ради директорів. Це і є вплив політичних ризиків, про небезпеку яких я говорю зараз. І сьогодні у нас відбудуться інтенсивні переговори міністра фінансів, голови НБУ, прем’єр-міністра і я буду брати в цьому участь, щоб виправити ті результати, які були викликані абсолютно безвідповідальною поведінкою українських політиканів. Ще раз наголошую причиною відтермінування стали наслідки блокади", – переконаний український президент.

Питання України на правлінні МВФ зникло з порядку денного внаслідок блокади pic.twitter.com/sxCqi2Oa5I — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 20 березня 2017 р.

Порошенко розповів, на що були витрачені раніше виділені гроші від МВФ.