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Портников вказав на тривожну стабільність у Криму

07:50, сьогодні 1331 Читать новость на русском
Окупанти у Криму
Окупанти у Криму / Getty Images

Після окупації Криму Росією місцева влада на півострові роками не змінюється, при цьому на материковій частині України цей процес відбувається активно.

Про це у блозі для "Крим.Реалії" написав журналіст Віталій Портников.

"Ось вже де збереглася справжня елітна стабільність. Я б навіть сказав, що Крим сьогодні стабільніший, ніж був при Януковичі – "макіївські", які розділили з кримськими кримінальними кланами управління півостровом, витіснені своїми більш щасливими конкурентами, і керівництво Криму стало таким, яким воно було до впровадження соратників президента-втікача", – зазначив Портников.

За словами журналіста, останнє, що Янукович зробив для Криму, то це допоміг замінити "донецького" прем'єра півострова на місцевого "братка".

На перший погляд, це може виглядати дивно. У Росії роками журилися, що Крим не розвивається, розкрадається, знищується – і в результаті залишили наглядати за півостровом саме тих людей, які його не розвивали, розкрадали, знищували. Але такий підхід цілком відповідає логіці путінського "застою" – благодатного періоду для номенклатури, присмоктатися до місць годування мертвою хваткою. Звичайно, це не брежнєвський "застій", а чекістський, час від часу переривається "посадками" то одного, то іншого номенклатурника,
– додав Портников.

На думку журналіста, кримські "братки" вдало вписалися в путінську вертикаль, і в Кремлі просто не розуміють, навіщо – і головне, на кого – їх міняти.

Читайте також: Портников: Чому через Росію може загинути цілий світ

Процес українських змін переживе ще чимало злетів і падінь, успіхів і криз. Але головне – він неминуче буде тривати. А кримська влада так і застигне, як муха в російському бурштині,
– підсумував Портников.

Теги: Україна Політика Анексія Криму Новини Криму
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