Постачання терористів Донбасу грошима перемир'ю не допоможе, – журналіст про блокаду

Під прикриттям брехні про те, що антрацит з Донбасу необхідний тільки для потреб ТЕС і замінити його немає можливості, в Україну з ОРДЛО везуть все підряд.

Про це у своєму блозі "Проверил, как работает блокада "ЛДНР", який опубліковано на сайті "24", написав відомий журналіст Денис Казанський.

Припиняти торгівлю з бойовиками потрібно на державному рівні. Під прикриттям брехні про те, що антрацит з Донбасу необхідний тільки для потреб ТЕС і замінити його немає можливості, в Україну з ОРДЛО везуть все підряд. І лідери бойовиків, які на словах борються з фашистами, насправді спокійно підраховують "бандерівські" гривні, зароблені на поставках вугілля. Не бачу жодного сенсу продовжувати постачати їх грошима. Перемир'ю це вже точно ніяк не допоможе,

– наголосив він.

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Нагадаємо, торгова блокада окупованих територій розпочалася ще наприкінці грудня 2016 року у зв'язку із закінченням терміну ультиматуму, який оголосили російським найманцям "ЛНР"/"ДНР" ветерани війни за Незалежність. Такий крок активісти також пояснюють тим, що на окупованих територіях наживають мільйони як ватажки так званих "ДНР"/"ЛНР", так і "українські" олігархи та чиновники.



15 лютого Кабінет міністрів ввів рішення про впровадження надзвичайних заходів в енергетичній системі України, а у Європейському Союзі закликали негайно припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, бо це може привести до енергетичної кризи в Україні.



У зв'язку з цим у штабі блокади заявили, що уряд намагається налаштувати українців проти учасників блокади, залякуючи віяловими відключеннями.