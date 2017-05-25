Постскриптум. Почему так важно препятствовать реваншу старой системы

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Помните времена Майдана? Особенно последние дни. Когда все мечтали о светлом будущем и справедливости.
У большинства людей справедливость ассоциировалась с адекватным возмездием представителям режима Януковича. Возмездие тем, кто убивал. Тем, кто воровал в промышленных масштабах.
Но большинство их них безнаказанно выехали из страны после всех этих событий. Но кеш, который они вывезли с собой, продолжает работать в интересах России. Те, кто остался - откупились. Если соединить все отступные, получатся сума куда больше, чем все деньги окружения Януковича, которые наконец-то конфискованы.
Увы, но кажется только сейчас высшее руководство начинает понимать, что возмездие – это не сведение счетов. Это вопрос недопущения реванша. Базу для реванша составляют нераскрытые по Майдану дела, нераскрытые схемы коррупционеров, ложь популистов, двойные стандарты кулуарной политики, псевдореформирование и так далее.
Об этом стоит подумать не только политикам, но и нам, гражданскому обществу.
Больше – смотрите в программе "Постскриптум с Соней Кошкиной".
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