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Постскриптум. Почему так важно препятствовать реваншу старой системы

Постскриптум з Сонею Кошкіною 21:22, сьогодні 21 Читать новость на русском

Помните времена Майдана? Особенно последние дни. Когда все мечтали о светлом будущем и справедливости.

У большинства людей справедливость ассоциировалась с адекватным возмездием представителям режима Януковича. Возмездие тем, кто убивал. Тем, кто воровал в промышленных масштабах.

Но большинство их них безнаказанно выехали из страны после всех этих событий. Но кеш, который они вывезли с собой, продолжает работать в интересах России. Те, кто остался - откупились. Если соединить все отступные, получатся сума куда больше, чем все деньги окружения Януковича, которые наконец-то конфискованы.

Увы, но кажется только сейчас высшее руководство начинает понимать, что возмездие это не сведение счетов. Это вопрос недопущения реванша. Базу для реванша составляют нераскрытые по Майдану дела, нераскрытые схемы коррупционеров, ложь популистов, двойные стандарты кулуарной политики, псевдореформирование и так далее.

Об этом стоит подумать не только политикам, но и нам, гражданскому обществу.

Больше – смотрите в программе "Постскриптум с Соней Кошкиной".

Теги: Корупція Політика Постскриптум з Сонею Кошкіною Соня Кошкіна
Джерело: 24 Канал
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