Повінь у В’єтнамі забрала життя 26 людей

Внаслідок повеней на півночі В'єтнаму 26 осіб загинуло, 27 отримали поранення і ще 15 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє AFP із посиланням на заяву Управління по боротьбі зі стихійними лихами у Ханої.

Стихія вирує на півночі країни з початку серпня.

Найбільші руйнування спостерігають в провінції Йєн-Бай. Там в селах раптові потоки знесли великі валуни з гір. За короткий час десятки будинків в селі просто змило.

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Загалом по усій території Північного Заходу країни зруйновано і пошкоджено понад 650 будинків, знищено сотні гектарів врожаю і дороги.

До слова, В’єтнам щороку потерпає від водяної стихії. Минулого року в країні загинули більше двох сотень людей, а збитки від великої води оцінили в більш ніж півтора мільярди доларів.