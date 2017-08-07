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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Повінь у В’єтнамі забрала життя 26 людей

15:01, сьогодні 58 Читать новость на русском
Повені у В'єтнамі
Повені у В'єтнамі / Скріншот із відео

Внаслідок повеней на півночі В'єтнаму 26 осіб загинуло, 27 отримали поранення і ще 15 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє AFP із посиланням на заяву Управління по боротьбі зі стихійними лихами у Ханої.

Стихія вирує на півночі країни з початку серпня.

Найбільші руйнування спостерігають в провінції Йєн-Бай. Там в селах раптові потоки знесли великі валуни з гір. За короткий час десятки будинків в селі просто змило.

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Загалом по усій території Північного Заходу країни зруйновано і пошкоджено понад 650 будинків, знищено сотні гектарів врожаю і дороги.

До слова, В’єтнам щороку потерпає від водяної стихії. Минулого року в країні загинули більше двох сотень людей, а збитки від великої води оцінили в більш ніж півтора мільярди доларів.

Теги: Жертви В'єтнам Погода
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