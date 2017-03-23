Пожежа та вибухи в Балаклії можуть тривати до 7 днів

Військовий склад в місті Балаклія горить з 2 години ночі. Пожежники, які працюють на місці вибуху, повідомили, що вибухи можуть тривати майже тиждень.

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