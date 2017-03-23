Пожежа та вибухи в Балаклії можуть тривати до 7 днів
Військовий склад в місті Балаклія горить з 2 години ночі. Пожежники, які працюють на місці вибуху, повідомили, що вибухи можуть тривати майже тиждень.
За словами місцевого мешканця Антона Гачка, до міста знаряди поки не долітають. Жодних подробиць місцева влада не повідомляє. На місце вибуху приїхали пожежники, СБУ та інші організації усієї області.
Наразі горять склади, що знаходяться на поверхні. Більшу небезпеку складають підземні склади, де знаходяться далекобійні знаряди.
Всім евакуйованим людям надають допомогу. Мешканці сусідніх міст привозять найнеобхідніші речі. Зокрема, воду, консерви, хліб.
Наразі з міста евакуювали понад 16 тисяч людей.
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Нагадаємо, що у Балаклії стався потужний вибух на військових складах. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що однією з версій подій могла стати диверсія.
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