Президент анонсував ймовірне підвищення витрат на оборону

Президент України Петро Порошенко заявив, що через агресію Росії Україна збільшить витрати на оборону.

Про це він заявив під час засідання Ради регіонального розвитку.

Порошенко пояснив, що через триваючу агресію Росії Україні довелося підвищити свої витрати на оборону.

За його словами, українському уряду, скоріш за все, доведеться і далі збільшувати витрати такого роду.

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Президент наголосив, що загроза Росії виходить не тільки від окупованих територій Донецької та Луганської областей, але і по всій протяжності українсько-російського кордону.

Російська військова загроза походить не лише з окупованих районів Донбасу, вона нависає по всій лінії кордону з Росією. — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 березня 2017 р.

Правильна відповідь на цей виклик лише один: якщо на початок 2014 року витрати на оборону становили 1% ВВП, то в 2016 нашими спільними зусиллями ми довели ці витрати до 3,2%, і не виключено, що цю частину доведеться збільшити ще. Якщо ж врахувати загальні витрати на оборону і безпеку, на цей сектор, то вони вже зараз перевищують 5% валового внутрішнього продукту,

– наголосив Порошенко.

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