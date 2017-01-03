Президент підписав важливий закон про Вищу раду правосуддя

Президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищу раду правосуддя.

Відтепер Вища рада правосуддя є юридичною особою, а видатки на її утримання визначаються окремим рядком у державному бюджеті України.

Про це повідомляється на порталі Верховної Ради.

03.01.2017 – повернуто з підписом від президента,

– повідомляється на сторінці цього закону.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року український парламент прийняв президентський законопроект про Вищу раду правосуддя № 5180.



Документ визначає, що Вища рада правосуддя є незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі.



Вища рада правосуддя одноосібне право вносити подання про призначення суддів на посаду та про їх звільнення і навіть арешт служителів Феміди.