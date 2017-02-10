Президент Туреччини планує одночасно відвідати і Україну, і Росію

В МЗС Туреччини підтверджують, що найближчим часом президент Туреччини Реджеп Ердоган планує візит в Україну і в Росію.

Про під час візиту до Києва повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Обидва візити будуть проведені найближчим часом. Найближчим часом ми оголосимо дати візитів нашого президента як до Москви, так і в Київ,

– зазначив він під час спільного брифінгу з главою МЗС України.

До слова, напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що незабаром Туреччина може дозволити українцям в'їзд на свою територію за внутрішніми паспортами.

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