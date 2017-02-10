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ВБИВСТВО "ГІВІ" ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Президент Туреччини планує одночасно відвідати і Україну, і Росію

13:08, сьогодні 412 Читать новость на русском
Президент Туреччини не дуже перебирає візитами
Президент Туреччини не дуже перебирає візитами / Getty images

В МЗС Туреччини підтверджують, що найближчим часом президент Туреччини Реджеп Ердоган планує візит в Україну і в Росію.

Про під час візиту до Києва повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Обидва візити будуть проведені найближчим часом. Найближчим часом ми оголосимо дати візитів нашого президента як до Москви, так і в Київ,
– зазначив він під час спільного брифінгу з главою МЗС України.

До слова, напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що незабаром Туреччина може дозволити українцям в'їзд на свою територію за внутрішніми паспортами.

Читайте також: Трамп провів переговори з Ердоганом: з'явилися деталі розмови

Теги: Україна Політика Україна-Росія Туреччина
Джерело: 24 Канал
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