Прихильник "ДНР" закликає спалювати прапори бойовиків

В рядах прихильників незаконних організацій "ЛНР" та "ДНР" зріє невдоволення ситуацією, яка склалася на непідконтрольних територіях Донбасу.

Відтак, у Facebook член благодійного фонду "Допомога Донбасу" Володимир Карасьов розкритикував умовну межу і "митний контроль" між непідконтрольними територіями Луганської та Донецької областей.

Вам бабла мало? Треба доїти своїх ще на перетині міфічного кордону всередині Донбасу? Машини стоять по кілька годин!!! Усередині Донбасу – кілька годин!,

– написав він і додав, що як і раніше є прихильником приєднання Донбасу до Росії.

Водночас колишній "глава Центрвиборчкому ДНР" Роман Лягін також негативно висловився на адресу незаконних організацій, однак додав, що "і в Росії нам не раді".

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Лягін виступив проти таких рухів як "Донецька республіка" і "Молода республіка", заявивши, що треба спалити їхні прапори.

Досить принижувати людей нескінченними загонами на "свята". Настрій у людей давно не святковий, це озлоблює ще більше...,

– написав він у коментарі до своєї публікації в Facebook.