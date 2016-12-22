Прикордонники розповіли, кому з українців небезпечно їздити в Росію

Держприкордонслужба закликала українців без зайвої необхідності не їздити на територію Росії.

Про це у Facebook повідомив помічник глави ДПСУ Олег Слободян.

Він зазначив, що українці, які часто їздять до Росії скаржаться на психологічний і навіть фізичний тиск зі сторони росіян.

Слободян додав, що російські спецслужби обліковують українців, які постійно їздять до РФ за допомогою прикордонної бази "Каскад-Поток".

Він пояснив, що у зоні ризику є три категорії українців. Це люди, які часто перетинають україно-російський кордон у приватних справах; ті, хто мають родичів у прикордонних районах РФ та ті, хто має автомобіль російської реєстрації.

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