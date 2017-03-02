"Приватбанк" попередив українців про нову небезпеку

На електронні скриньки українців від імені "Приватбанку" 2 березня розіслали спам з небезпечним посиланням.
Про це прес-служба установи повідомила у Facebook.
У банку наголосили, у жодному разі не можна переходити за посиланнями, завантажувати чи встановлювати файли з отриманого листа, оскільки вони містять вірус.
Це може призвести не лише до пошкодження програмного забезпечення, а й до втрати персональних даних,
– зазначили у прес-службі.
У банку пояснили, що фейкові листи мають певний шаблон змісту: вітання клієнта, повідомлення про відкриття нового рахунку та прохання перейти за посиланням для ознайомлення з ним.
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