"Приватбанк" попередив українців про нову небезпеку

На електронні скриньки українців від імені "Приватбанку" 2 березня розіслали спам з небезпечним посиланням.

Про це прес-служба установи повідомила у Facebook.

У банку наголосили, у жодному разі не можна переходити за посиланнями, завантажувати чи встановлювати файли з отриманого листа, оскільки вони містять вірус.

Це може призвести не лише до пошкодження програмного забезпечення, а й до втрати персональних даних,

– зазначили у прес-службі.

У банку пояснили, що фейкові листи мають певний шаблон змісту: вітання клієнта, повідомлення про відкриття нового рахунку та прохання перейти за посиланням для ознайомлення з ним.

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