Призвуть кілька тисяч випускників військових кафедр, – військовий експерт
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Це вимушений крок через нестачу критичної маси певних кадрів.
Імовірно йдеться про призов кількох тисяч випускників військових кафедр, впевнені військові експерти. Такий крок – вимушений.
Зокрема тому, що під час активних бойових дій не було розгорнуто пришвидшеного навчання для офіцерів нижньої ланки – рівня командирів взводів. Тепер критичну нестачу доводиться компенсувати призовом.
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Призвуть офіцерів запасу, то кадрові офіцери, які знаходяться на цих посадах, їх дуже мало, вони будуть висвободжені й вони зможуть бути відкомандировані для проходження служби в зоні антитерористичної інформації,
– прокоментував військовий експерт Олег Жданов.
Джерело: 24 Канал
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