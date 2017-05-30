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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Призвуть кілька тисяч випускників військових кафедр, – військовий експерт

19:56, сьогодні 461 Читать новость на русском

Це вимушений крок через нестачу критичної маси певних кадрів.

Імовірно йдеться про призов кількох тисяч випускників військових кафедр, впевнені військові експерти. Такий крок – вимушений.

Зокрема тому, що під час активних бойових дій не було розгорнуто пришвидшеного навчання для офіцерів нижньої ланки – рівня командирів взводів. Тепер критичну нестачу доводиться компенсувати призовом.

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Призвуть офіцерів запасу, то кадрові офіцери, які знаходяться на цих посадах, їх дуже мало, вони будуть висвободжені й вони зможуть бути відкомандировані для проходження служби в зоні антитерористичної інформації,
– прокоментував військовий експерт Олег Жданов.

Теги: Україна війна
Джерело: 24 Канал
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