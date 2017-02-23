Про кого з українських політиків не пишуть поганого бойовики: дослідження

Інтернет-видання бойовиків на окупованому Донбасі взагалі не пишуть критичних матеріалів.

Про це повідомляє Інститут масової інформації, який провів моніторинг інтернет-видань так званих "ЛНР" та "ДНР".

82% матеріалів сепаратистських видань є комплементарними, 18% – нейтральними. Близько 20% новин на місцевих сайтах присвячені "владі ЛДНР", а статей про українську владу – 32%.

Більшість матеріалів про українську владу (87%) є негативно забарвленими, 13% матеріалів – нейтральними, а позитивних матеріалів нема взагалі..

Що цікаво, всі матеріали нейтрального характеру були присвячені діяльності народного депутата Надії Савченко. А також, під час моніторингу новин були виявлені новини на користь Віктора Медведчука, з ознаками замовності.

Інформації про діяльність російської влади присвячено в середньому 8% новин, при чому, в переважній більшості вона теж висвітлюється позитивно (91% новин), нейтральними виявилися 9% матеріалів, негативні або критичні матеріали відсутні,

– йдеться у повідомленні.

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