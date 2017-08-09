Про конфлікт з Балчуном та оцінку його роботи, – Володимир Омелян

Чому пішов з посади керівник "Укрзалізниці" Войцех Балчун, що він встиг зробити та чого так і не вдалось реалізувати – в інтерв’ю 24 Каналу розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Про зміни керівника в "Укрзалізниці"

– Коли призначали пана Балчуна, для мене була очевидною його якість роботи після першого місяця перебування на посаді. Я публічно сказав, що не хочу, щоб українську мафію замінила польсько-українська. Зараз надзвичайно важливо після "балчуніади", щоб Балчун №2 не змінив Балчуна №1.

– "Укрзалізниця" – це величезна компанія, яка фактично формує 5 % ВВП країни, впливає на бізнес і пасажирів. Тут критично необхідно мати якісного керівника, прозору політику, зрозумілу для всіх гравців на ринку.

Повернення "Укрзалізниці" під контроль Міністерства інфраструктури

– В 2015 році ми виступили з ініціативою корпоратизації українських державних компаній. Малося на увазі, що створюється незалежна наглядова рада, яка призначає компетентне правління. Міністерство формує політику на рівні держави, а наглядова рада відповідає за функціонування компанії.

В цьому випадку реформа не була здійснена. Ми отримали тільки обране правління. Раптом прийнялося дивне поспішне рішення передати його в Міністерство економічного розвитку. Результат ми бачимо сьогодні: нічого не зроблено, Міністерство економіки самоусунулось, жодних рішень не було прийнято. Це критична ситуація для компанії.

Про заяви та роботу Войцеха Балчуна

– Записи пана Балчуна у Facebook писала інша людина. Думаю, що колись цей журналіст розповість правду. Я наголошував, що корупція має обличчя та прізвища, відомі всій країні. Це і брати Дубневичі, і невідомий пан Лєсніков, кримінальні авторитети "Альоші", які приїжджають з Донецька та продовжують обслуговувати колишній режим Януковича. Це недопустимо. Він (Войцех Балчун) перший, як керівник, мав заявити про ці порушення публічно.

В мене не було особистого конфлікту з Балчуном. В мене був конфлікт з його ідеологією та реформуванням. Це втрачений рік для "Укрзалізниці". Нічого абсолютно не відбулося, крім красивих моментів, які подавались, як значні перемоги, та складали всього 2% роботи. Нові пасажирські потяги, які були запущені, зроблені за ініціативи Міністерства інфраструктури.

– Пан Балчун мав колосальну підтримку прем'єр-міністра та уряду України. Якби було бажання робити реформи, це відчули б люди. Багато показників, які він надав – це маніпуляція. Показники повинні бути видні: якщо мова йде про покращення фінансового стану, то де нові вагони, якщо він обіцяє побудувати 9 тисяч вагонів, то чому збудовано 600. Є маса таких речей, які гальмують компанію.

– На 50% більшим міг бути вантажообіг. Це не сталося через те, що велася провальна політика по локомотивах, по закупівлях дизелю, ремонту напіввагонів. Всього цього не було зроблено, хоч обіцялись золоті гори.

Реформування "Укрзалізниці"

– Суспільство думає, що реформи – це надзвичайно складно, тому їх треба робити довго. Через це люди бояться реформ. Відчуття таке, що влада також боїться змін. Ці напівпризначення є яскравим прикладом того, що ніхто не хоче приймати проривних рішень, докорінно змінювати систему.

Щодо причини відставки Балчуна

– Я вважаю, що відставка Войцеха Балчуна була на тій точці, коли вже неможливо було терпіти його на цій посаді. Це позиція не тільки Міністерства інфраструктури, а й усіх правоохоронних органів. До того ж, було звернення генпрокурора, що Балчун повністю не відповідає зайнятій посаді. І НАБУ, і СБУ спонукали уряд до цього рішення.

Кримінальні справи проти працівників "Укрзалізниці"

– Однією з найбільших помилок керівництва є те, що вони не набирають якісний менеджмент в компанію. В "Укрзалізниці" прийняли людей, які в перший тиждень своєї роботи попадались на хабарі. Це були люди, призначені Балчуном.

90 кримінальних справ, які вже оголошені в ГПУ та інших правоохоронних відомствах, були сформовані з нашою допомогою. Якщо державне підприємство принесло державі збиток, якщо я не помиляюсь, на 90 мільярдів гривень за рік, то це є показником того, що щось відбувається не так. Такі підприємства повинні бути або приватизованими, або прибутковими.

Про перспективи "Укрзалізниці"

– Безумовно, ми не змогли змінити весь рухомий склад. Але має бути чіткий тренд, щоб всі розуміли, що цього року змінено 40 локомотивів, 20 потягів. Через рік їх буде 30 – 40.

– За 2014 рік не здійснено жодного ремонту залізничних шляхів. У 2015 році замінено 100 кілометрів дороги, в 2016 – 1000 кілометрів, в 2017 – 2,5 тисячі. Поступово все оновиться, головне, треба хотіти робити ці зміни.