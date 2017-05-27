10:50
27 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
22:07, 26 травня
Вєсті.UA. Віденський бал Фірташа. Фентезі від українців
Вєсті.UA
19:36, 26 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Останній дзвоник. Обшуки від НАБУ
Випуск новин
22:15, 26 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Програми Право на правду
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Про провальне прокурорство Луценка

Право на правду 09:00, сьогодні 613 Читать новость на русском

Генеральний прокурор Юрій Луценко прозвітував у Верховній Раді про перший рік своєї роботи. Луценко довго перераховував кількість порушених кримінальних проваджень і мільярди гривень, начебто вилучених в корупціонерів. Але перше ж справжнє питання загнало Генпрокурора в глухий кут.

Луценка спитали, чому Генпрокуратура вже за його керівництва закрила кримінальні провадження проти Юрія Іванющенка, більш відомого як Юра Єнакієвський. Саме Іванющенка називали "смотрящім" від Януковича в багатьох сферах економіки. Луценко відповів, що стосовно Іванющенка прямих доказів у слідства сьогодні немає. Бо всі докази про розкрадання Іванющенком бюджетних коштів опинилися на окупованій території Донбасу, а без них довести провину соратника Януковича неможливо.

Дуже дивно, адже один з доказів по справі Іванющенка сидів в залі Верховної Ради просто навпроти Луценка під час його доповіді з трибуни.

Депутат Олег Недава

І звунь цей доказ Олег Недава. Він народний депутат від "Блоку Петра Порошенка". До приходу в парламент Недава очолював підприємство "Карпатибудінвест", а власником цього підприємства був ніхто інший як Юра Єнакієвський. Тобто Недава працював у Іванющенка найманим директором.

В часи Януковича очолювана Недавою фірма отримала близько 200 мільйонів доларів на утеплення шкіл, дитячих садочків та лікарень по всій країні. Гроші були перед цим передані Україні від уряду Японії в межах Кіотського протоколу по зменшенню викидів парникових газів. Японці віддали ці кошти уряду Азарова, щоб той утеплював об’єкти соціальної сфери, і відтак менше палив мазуту та вугілля, які забруднюють атмосферу. Уряд Азарова передав японські мільйони фірмі Іванющенка-Недави, щоб та утеплювала школи, садочки та лікарні. Але, як ви можете здогадатися, так цього і не зробила. Розчинившись в повітрі, як парниковий газ, з усіма японськими мільйонами.

Читайте також: Антикорупційна спецоперація, або Ганебні спроби врятувати дискредитованих корупціонерів

Одразу після Майдану проти Іванющенка та фірми "Карпатибудінвест" за крадіжки кіотських грошей були порушені численні кримінальні провадження. За це за кордоном на Юру Єнакієвського навіть було накладено санкції та оголошено в міжнародний розшук.

Аж ось спочатку Петро Порошенко стає президентом України, потім на виборах до Верховної Ради блок його імені входить до парламенту. І серед депутатів, які потрапили до фракції БПП, ми бачими Олега Недаву. Того самого підлеглого Іванющенка, який брав участь в шаленому розкраданні кіотських грошей в часи Януковича. Примітно, що керівником народного депутата вже у Верховній Раді став Юрій Луценко, який на той час очолював фракцію БПП.

Недава у фракції "Блоку Петра Порошенка" голосує так, як треба. А згодом Генпрокуратура вже під керівництвом Луценка закриває всі кримінальні провадження проти Іванющенка, його знімають з розшуку та скасовують всі санкції. І тепер Іванющенко може насолоджуватися свободою і витрачати чесно вкрадені в українців сотні мільйонів доларів, як йому заманеться.

Читайте також: Право на правду. Як діє таємна медіа-імперія Порошенка

Отож, як виявляється, у нинішнього генпрокурора недолік не лише в тому, що він не має юридичної освіти. Більше того, він ще має погану пам’ять. Бо він вже не вперше заявляє про злочини Іванющенка, поки знаходиться в опозиції. І геть про них забуває, прийшовши до влади. Подивіться це відео 2011-го року. Тоді Юрій Луценко був заарештований режимом Януковича і заявляв шокуючі речі на адресу Іванющенка.

Через п’ять років Юрій Луценко стане Генеральним прокурором України і геть забуде про вчорашні звинувачення на адресу своїх ворогів. Тому не дивуйтеся, коли генпрокурор оголосить про сотні нових порушених кримінальних проваджень і не зможе пригадати жодного зловмисника, який сів би за ґрати. Пам’ять цієї людини працює дуже вибірково. Ми ж пам’ятаємо все.

Автор: Дмитро Гнап
Теги: ГПУ Юрій Луценко Право на правду
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
5 фактів про Київ, які здивують навіть корінних киян
сьогодні, 10:04 5 фактів про Київ, які здивують навіть корінних киян
Настя Сукач 2152
Про провальне прокурорство Луценка
сьогодні, 09:00 Про провальне прокурорство Луценка
Дмитро Гнап 611
Будни
сьогодні, 08:05 Будни "ЛНР": нас нужно снова учить, что жизнь – самое ценное
Ольга Черненко 1019
Несподіване
26 травня, 23:00 Несподіване "закручування гайок" у відносинах з Росією
Тарас Березовець 2086
Сумбурний Трамп на саміті НАТО: Вранці – гроші, ввечері – солідарність
26 травня, 22:05 Сумбурний Трамп на саміті НАТО: Вранці – гроші, ввечері – солідарність
Борис Немировський 1181
Оприлюднили скандальні факти з минулого Надії Савченко
 27 лютого , 11:22
Популярна українська ведуча зустріла Новий рік з Путіним і росіянами
3 січня , 11:06 501
У Донецьку примусова евакуація: причин не пояснюють
3 лютого , 12:36 192
Право на правду. Як Порошенко став ще на крок ближче до Януковича
 1 квітня , 18:58
Офшорний провал Порошенка, або Скупість до добра не доводить
14 квітня , 21:32
Право на правду. Як діє таємна медіа-імперія Порошенка
 29 квітня , 14:06
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук