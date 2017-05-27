Про провальне прокурорство Луценка

Генеральний прокурор Юрій Луценко прозвітував у Верховній Раді про перший рік своєї роботи. Луценко довго перераховував кількість порушених кримінальних проваджень і мільярди гривень, начебто вилучених в корупціонерів. Але перше ж справжнє питання загнало Генпрокурора в глухий кут.

Луценка спитали, чому Генпрокуратура вже за його керівництва закрила кримінальні провадження проти Юрія Іванющенка, більш відомого як Юра Єнакієвський. Саме Іванющенка називали "смотрящім" від Януковича в багатьох сферах економіки. Луценко відповів, що стосовно Іванющенка прямих доказів у слідства сьогодні немає. Бо всі докази про розкрадання Іванющенком бюджетних коштів опинилися на окупованій території Донбасу, а без них довести провину соратника Януковича неможливо.

Дуже дивно, адже один з доказів по справі Іванющенка сидів в залі Верховної Ради просто навпроти Луценка під час його доповіді з трибуни.

Депутат Олег Недава

І звунь цей доказ Олег Недава. Він народний депутат від "Блоку Петра Порошенка". До приходу в парламент Недава очолював підприємство "Карпатибудінвест", а власником цього підприємства був ніхто інший як Юра Єнакієвський. Тобто Недава працював у Іванющенка найманим директором.

В часи Януковича очолювана Недавою фірма отримала близько 200 мільйонів доларів на утеплення шкіл, дитячих садочків та лікарень по всій країні. Гроші були перед цим передані Україні від уряду Японії в межах Кіотського протоколу по зменшенню викидів парникових газів. Японці віддали ці кошти уряду Азарова, щоб той утеплював об’єкти соціальної сфери, і відтак менше палив мазуту та вугілля, які забруднюють атмосферу. Уряд Азарова передав японські мільйони фірмі Іванющенка-Недави, щоб та утеплювала школи, садочки та лікарні. Але, як ви можете здогадатися, так цього і не зробила. Розчинившись в повітрі, як парниковий газ, з усіма японськими мільйонами.

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Одразу після Майдану проти Іванющенка та фірми "Карпатибудінвест" за крадіжки кіотських грошей були порушені численні кримінальні провадження. За це за кордоном на Юру Єнакієвського навіть було накладено санкції та оголошено в міжнародний розшук.

Аж ось спочатку Петро Порошенко стає президентом України, потім на виборах до Верховної Ради блок його імені входить до парламенту. І серед депутатів, які потрапили до фракції БПП, ми бачими Олега Недаву. Того самого підлеглого Іванющенка, який брав участь в шаленому розкраданні кіотських грошей в часи Януковича. Примітно, що керівником народного депутата вже у Верховній Раді став Юрій Луценко, який на той час очолював фракцію БПП.

Недава у фракції "Блоку Петра Порошенка" голосує так, як треба. А згодом Генпрокуратура вже під керівництвом Луценка закриває всі кримінальні провадження проти Іванющенка, його знімають з розшуку та скасовують всі санкції. І тепер Іванющенко може насолоджуватися свободою і витрачати чесно вкрадені в українців сотні мільйонів доларів, як йому заманеться.

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Отож, як виявляється, у нинішнього генпрокурора недолік не лише в тому, що він не має юридичної освіти. Більше того, він ще має погану пам’ять. Бо він вже не вперше заявляє про злочини Іванющенка, поки знаходиться в опозиції. І геть про них забуває, прийшовши до влади. Подивіться це відео 2011-го року. Тоді Юрій Луценко був заарештований режимом Януковича і заявляв шокуючі речі на адресу Іванющенка.

Через п’ять років Юрій Луценко стане Генеральним прокурором України і геть забуде про вчорашні звинувачення на адресу своїх ворогів. Тому не дивуйтеся, коли генпрокурор оголосить про сотні нових порушених кримінальних проваджень і не зможе пригадати жодного зловмисника, який сів би за ґрати. Пам’ять цієї людини працює дуже вибірково. Ми ж пам’ятаємо все.