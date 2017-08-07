Проект "Стіна": скільки вже зроблено і скільки фінансування ще потрібно

Новий очільник Державної прикордонної служби Петро Цигикал повідомив, що Держприкордонслужба отримала 600 мільйонів гривень протягом 2015-2016 років.

В цілому ж, 2017 року на цей проект планують витратити 500 мільйонів гривень, пише УНІАН. На сьогодні, за 2015-2016 рр., ми отримали 600 мільйонів гривень, а це близько 15% від загальної потреби.

На цей період, за планом, уже мали б виділити 2,194 мільярда гривень. Але у 2017 році на проект було виділено 200 мільйонів гривень, плюс зміни до бюджету додали ще 300 мільйонів гривень.

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Загалом, цього року на сході очікують 500 мільйонів гривень, що становить 55% від коштів, необхідних лише на цей рік.