Прогноз погоди на 6 червня: Україну очікує шалена спека, місцями – до +30

Погода у вівторок, 6 червня, буде спектною та сухою – протягом дня в Україні повітря прогріється до +25...+30. Короткочасні дощі прогнозують лише у західних, північних областях та на Вінниччині.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко у Facebook, у більшості областей України очікується протягом дня +25...+30 градусів, місцями буде ще спекотніше. Трохи прохолодніше буде на півночі країни.

Локальні короткочасні грозові дощі пройдуть у західних, північних областях та на Вінниччині. На решті території – без опадів.

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У Києві 6 червня можливий короткочасний дощ з грозою, температура повітря прогріється до +25 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 6 червня, у містах України:

Ужгород – вночі +13…+15, вдень +24…+26 і невеликий дощ

Львів – вночі +13…+15, вдень +24…+26 і невеликий дощ

Івано-Франківськ – вночі +13…+15, вдень +24…+26 і невеликий дощ

Тернопіль – вночі +13…+15, вдень +24…+26 і невеликий дощ

Чернівці – вночі +13…+15, вдень +26…+28 і невеликий дощ

Хмельницький – вночі +13…+15, вдень +24…+26 і невеликий дощ

Луцьк – вночі +12…+14, вдень +24…+26 і невеликий дощ

Рівне – вночі +12…+14, вдень +24…+26 і невеликий дощ

Житомир – вночі +13…+15, вдень +24…+26 і невеликий дощ

Вінниця – вночі +14…+16, вдень +26…+28

Одеса – вночі +14…+16, вдень +27…+29

Миколаїв – вночі +14…+16, вдень +29…+31

Херсон – вночі +12…+14, вдень +29…+31

Сімферополь – вночі +13…+15, вдень +26…+28

Кропивницький – вночі +14…+16, вдень +28…+30

Черкаси – вночі +14…+16, вдень +27…+29

Чернігів – вночі +12…+14, вдень +24…+26 і невеликий дощ

Суми – вночі +13…+15, вдень +25…+27 і невеликий дощ

Полтава – вночі +14…+16, вдень +27…+29

Дніпро – вночі +13…+15, вдень +29…+31

Запоріжжя – вночі +13…+15, вдень +27…+29

Донецьк – вночі +13…+15, вдень +27…+29

Луганськ – вночі +11…+13, вдень +27…+29

Харків – вночі +12…+14, вдень +27…+29

Київ – вночі +14…+16, вдень +24…+26 і невеликий дощ



Прогноз погоди в Україні на вівторок, 6 червня