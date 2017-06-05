Прогноз погоди на 6 червня: Україну очікує шалена спека, місцями – до +30

Погода у вівторок, 6 червня, буде спектною та сухою – протягом дня в Україні повітря прогріється до +25...+30. Короткочасні дощі прогнозують лише у західних, північних областях та на Вінниччині.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко у Facebook, у більшості областей України очікується протягом дня +25...+30 градусів, місцями буде ще спекотніше. Трохи прохолодніше буде на півночі країни.
Локальні короткочасні грозові дощі пройдуть у західних, північних областях та на Вінниччині. На решті території – без опадів.
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У Києві 6 червня можливий короткочасний дощ з грозою, температура повітря прогріється до +25 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 6 червня, у містах України:
Ужгород – вночі +13…+15, вдень +24…+26 і невеликий дощ
Львів – вночі +13…+15, вдень +24…+26 і невеликий дощ
Івано-Франківськ – вночі +13…+15, вдень +24…+26 і невеликий дощ
Тернопіль – вночі +13…+15, вдень +24…+26 і невеликий дощ
Чернівці – вночі +13…+15, вдень +26…+28 і невеликий дощ
Хмельницький – вночі +13…+15, вдень +24…+26 і невеликий дощ
Луцьк – вночі +12…+14, вдень +24…+26 і невеликий дощ
Рівне – вночі +12…+14, вдень +24…+26 і невеликий дощ
Житомир – вночі +13…+15, вдень +24…+26 і невеликий дощ
Вінниця – вночі +14…+16, вдень +26…+28
Одеса – вночі +14…+16, вдень +27…+29
Миколаїв – вночі +14…+16, вдень +29…+31
Херсон – вночі +12…+14, вдень +29…+31
Сімферополь – вночі +13…+15, вдень +26…+28
Кропивницький – вночі +14…+16, вдень +28…+30
Черкаси – вночі +14…+16, вдень +27…+29
Чернігів – вночі +12…+14, вдень +24…+26 і невеликий дощ
Суми – вночі +13…+15, вдень +25…+27 і невеликий дощ
Полтава – вночі +14…+16, вдень +27…+29
Дніпро – вночі +13…+15, вдень +29…+31
Запоріжжя – вночі +13…+15, вдень +27…+29
Донецьк – вночі +13…+15, вдень +27…+29
Луганськ – вночі +11…+13, вдень +27…+29
Харків – вночі +12…+14, вдень +27…+29
Київ – вночі +14…+16, вдень +24…+26 і невеликий дощ