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Прогулянка тонким льодом у Запоріжжі скінчилася смертю

20:49, сьогодні 224 Читать новость на русском
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У Запоріжжі двоє підлітків вирішили прогулятись тонким льодом – один з хлопців потонув.

Спершу підлітки просто гуляли берегом Дніпра. Згодом один з них запропонував випробовувати на міцність кригу. І не вагаючись діти ступили на лід.

Але крига не витримала і тріснула. Діти опинилися у крижаній воді. Один з хлопців пішов під воду. Інший таки зміг вибратися на берег, і чимдуж побіг кликати на допомогу чоловіка, якого побачив неподалік.

Чоловік викликав рятувальників, поліцію та швидку допомогу. Медики відвезли до лікарні замерзлого хлопця із сильним переохолодженням. А водолази взялися за пошуки потонулого підлітка.

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Зрештою тіло 13-річного хлопця підняли на берег. Рятувальники ж вкотре застерігають не виходити на кригу.

Особливо уважними рятувальники закликають бути рибалок, які у гонитві за своїм хобі часто ставлять під загрозу власне життя.

До слова, сьогодні в Чернігові в районі пляжу "Золотий берег" провалився під кригу автомобіль Seat Altea.

Теги: Україна Жертви Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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