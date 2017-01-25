Проросійський Додон після Москви хоче відвідати Київ

Президент Молдови Ігор Додон заявив про бажання відвідати Київ одразу після візитів до Москви та Брюсселя.

Про це він розповів під час першої прес-конференції на посаді молдовського лідера, пише "Інтерфакс-Україна".

"Було б добре, щоб наступний візит відбувся в Бухарест або Київ. Це нормально, мати хороші стосунки з сусідами. Є й інші запрошення і пропозиції, але було б нормально, щоб зустрітися з сусідами", – зауважив він.

Крім того, Додон підкреслив, якщо не запросять до Києва або Бухареста, то "насильно милим не будеш", відтак буде налагоджувати співпрацю з парламентом або урядом сусідніх країн.

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Нагадаємо, нещодавно президент Молдови Ігор Додон у рамках робочого візиту зустрічався у Кремлі з Володимиром Путіним і попросив у нього "вудку", натомість той подарував йому карту з кордонами Молдовського князівства станом на XVIII століття, яке займало частину території України та Румунії.