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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Проросійський Додон після Москви хоче відвідати Київ

08:01, сьогодні 12 Читать новость на русском
Ігор Додон
Ігор Додон / Getty Images

Президент Молдови Ігор Додон заявив про бажання відвідати Київ одразу після візитів до Москви та Брюсселя.

Про це він розповів під час першої прес-конференції на посаді молдовського лідера, пише "Інтерфакс-Україна".

"Було б добре, щоб наступний візит відбувся в Бухарест або Київ. Це нормально, мати хороші стосунки з сусідами. Є й інші запрошення і пропозиції, але було б нормально, щоб зустрітися з сусідами", – зауважив він.

Крім того, Додон підкреслив, якщо не запросять до Києва або Бухареста, то "насильно милим не будеш", відтак буде налагоджувати співпрацю з парламентом або урядом сусідніх країн.

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Нагадаємо, нещодавно президент Молдови Ігор Додон у рамках робочого візиту зустрічався у Кремлі з Володимиром Путіним і попросив у нього "вудку", натомість той подарував йому карту з кордонами Молдовського князівства станом на XVIII століття, яке займало частину території України та Румунії.

Теги: Україна Молдова Румунія Політика
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