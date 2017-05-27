Прощавай "Яндекс.Україна": компанія офіційно припиняє свою фіндіяльність

Компанія "Яндекс.Україна" повідомила своїх клієнтів, що припиняє свою фінансову діяльність на території України.

Про це повідомляє mind.kiev.

Клієнти "Яндекс.Україна" отримали від компанії листи, що у зв’язку із тим, що "Яндекс" є у переліку юридичних осіб, щодо яких вводяться санкції, компанія зупиняє виконання своїх фінансових зобов'язань та не гарантує належного виконання інших зобов'язань на термін дії санкцій.

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За словами представників компанії, введення зазначених санкцій для "Яндекса" є "надзвичайною і невідворотною" обставиною, яка позбавляє його можливості виконувати свої зобов'язання за договором.

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.