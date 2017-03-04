Проти Росії можуть подати в суд через захоплення підприємств на Донбасі

Власники підприємств, захоплених терористами на окупованих територіях Донбасу, мають право позиватися в суд на Росію.

Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш.

Відомо, що нині близько 40 українських підприємств, які опинилися на непідконтрольній Україні території, контролюють бойовики ОРДЛО.

Черниш запевнив, у підприємців є всі підстави вже зараз звертатися до Європейського суду з прав людини. І для прикладу, міністр нагадав аналогічні позови, що стосуються придністровського і карабахського конфліктів.

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Нагадаємо, 1 березня бойовики захопили всі українські державні та приватні підприємства, які перебували на тимчасово окупованій території.