"Прозорий" лютий: чи покращають дороги на Чернігівщині та Полтавщині

У лютому у сфері державних закупівель відзначилася Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, а ще ПАТ "Укргазвидобування" і ТОВ"Альянс Еволюшн". Чим саме – читайте у традиційному огляді сайту "24" спільно з системою державних закупівель ProZorro.

Найбільші закупівлі

У цій "номінації" за минулий місяць відзначилася якраз Служба автомобільних доріг у Чернігівській області. Вона посіла одразу дві перші сходинки у топі найбільших закупівель за місяць. Тендер на понад 800 мільйонів гривень провели на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування та штучних споруд на них у Чернігівській області. Другий за величиною тендер, на понад 300 мільйонів гривень – на таке ж утримання доріг місцевого значення. Чи вплинуть ці дії на реальний стан доріг на Чернігівщині (а нині він у досить сумному стані) – покаже час.

А от Служба автомобільних доріг у Полтавській області (теж у десятці найбільших закупівельників лютого) придбала послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування Полтавської області на суму 99 765 659 грн.

Крім цього, на великі суми в лютому провели закупівлі електричної енергії, пару й гарячої води та послуг з обробки даних (детально — у інфографіці 1).

Також у десятці найбільших закупівель у лютому: КП "Салтівське трамвайне депо" закупило послуги з використання інфраструктури наземного міського електричного транспорту на 108 мільйонів гривень; Головний сервісний центр МВС придбав бланки документів (на пластиковій основі) для виготовлення національних посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу на суму 99 897 000 гривень; Міністерство соціальної політики України закупило послуги дитячих таборів, з оздоровлення та відпочинку дітей в ДП "УДЦ "Молода гвардія" — на 81 379 200.

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Найекономніші

ПАТ "Укргазвидобування" лідирує серед тих, хто зумів зекономити в лютому найбільшу суму на закупках — у них понад 556 мільйонів економії. Усі інші "номінанти" цієї категорії зекономили значно менше — від 37 мільйонів гривень і менше. (Детально у інфографіці 2).

Найактивніші переможці

У цій "номінації" створювали рейтинг беручи за основу кількість отриманих договорів. Але суми цих договорів не обов'язково співвідносні, адже закупівлі бувають різні, як у анекдоті – "маленькі по три, або великі по п'ять".

Беззаперечний лідер і за договорами, і за їхньою сумою – ТОВ "Альянс Еволюшн", на їхньому рахунку 391 укладений договір на суму понад 54 мільйони гривень. Згідно з даними порталу Youcontrol компанія спеціалізується на оптовій торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Для порівняння: "срібний призер" ТОВ "Український папір" уклав 242 договори на трохи більше 9 мільйонів гривень. А "бронзовий" – ТОВ "БАДМ-Б" (чий основний вид діяльності – "оптова торгівля фармацевтичними товарами") уклав 182 договори на суми понад 23 мільйони гривень.

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