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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Психолог дав невтішний прогноз щодо самогубств серед екс-бійців АТО

09:53, сьогодні 14446 Читать новость на русском
АТО
АТО / Getty Images

Єдиного чинника, який провокує бійців АТО до суїциду, немає.

Про це розповів військовий психолог Андрій Козінчук, повідомляє Апостроф.

На його думку, до самогубства бійців АТО може підштовхнути алкоголізм або психічні захворювання.

Також чинниками, які можуть спонукати до суїциду є депресивний розлад, втрата раціонального мислення, у зв'язку з тривалим перебуванням в зоні бойових дій, наявність психотравмуючих факторів (смерть побратима),
– зазначив він.

За словами Козінчука, одним з ключових чинників в цьому питанні є відсутність соціальної та індивідуальної підтримки. Адже в Україні боєць часто залишається сам зі своїми проблемами.

При цьому психолог прогнозує збільшення кількості суїцидників серед ветеранів АТО.

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Нагадаємо, минулого року кількість загиблих військових не під час боїв перевищила бойові втрати. 63 бійці вчинили самогубство.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
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