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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Путін, фактично, визнав "Л/ДНР", – Турчинов

19:28, 18 лютого 772 Читать новость на русском
Володимир Путін, фактично, вийшов з мінського процесу
Володимир Путін, фактично, вийшов з мінського процесу / httproactivo.com.pe/

Секретар РНБО Олександр Турчинов прокоментував рішення президента Росії про визнання документів так званих "ДНР" і "ЛНР".

За словами секретаря, російський президент Володимир Путін таким чином вийшов з мінського процесу. Адже мінський процес передбачає деокупацію Донбасу та його повернення до правового поля України.

"Підписавши цей указ, Путін юридично визнав квазідержавні терористичні угруповання, які до цього як фіговий листок прикривали окупацію Росією частини Донбасу", – заявив Турчинов.

Нагадаємо, раніше стал овідомо, що Росія визнала дійсними документи, видані владою "ДНР" і "ЛНР". Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін.

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика Новини Росії Володимир Путін Олександр Турчинов РНБО
Джерело: 24 Канал
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