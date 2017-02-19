Путін, фактично, визнав "Л/ДНР", – Турчинов

Секретар РНБО Олександр Турчинов прокоментував рішення президента Росії про визнання документів так званих "ДНР" і "ЛНР".

За словами секретаря, російський президент Володимир Путін таким чином вийшов з мінського процесу. Адже мінський процес передбачає деокупацію Донбасу та його повернення до правового поля України.

"Підписавши цей указ, Путін юридично визнав квазідержавні терористичні угруповання, які до цього як фіговий листок прикривали окупацію Росією частини Донбасу", – заявив Турчинов.

Нагадаємо, раніше стал овідомо, що Росія визнала дійсними документи, видані владою "ДНР" і "ЛНР". Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін.