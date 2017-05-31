08:03
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію
Вєсті.UA
21:42, 30 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 22:00: Інспекція доріг на вертольоті. Заборона для Насірова
Випуск новин
22:46, 30 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін отримав від Макрона ляпас, але радіти рано, – експерт

07:01, сьогодні 1695 Читать новость на русском
Зустріч Путіна з Макроном
Зустріч Путіна з Макроном / gettyimages.com

Путін отримав від Еммануеля Макрона неприємного ляпаса. Загалом президент Франції продемонстрував, що не "пасуватиме" перед більш досвідченим і ваговитим візаві. Макрон знайшов можливість дати жорстку і однозначну оцінку кремлівським пропагандистським ЗМІ. Для Путіна, який проявив дипломатичну гнучкість, поїхавши до Макрона першим, візит мабуть, піде у пасив.

Про це сайту "24" повідомив політичний експерт Михайло Басараб.

Як зазначив експерт, Путін поїхав до Макрона за необов’язкового приводу – відкриття виставки у Версалі на честь 300-річчя візиту Петра I до Франції. Російський президент проявив таку дипломатичну гнучкість через пікантні обставини виборчої кампанії Макрона, у якій Кремль масовано працював проти нього.

"Путін розумів, що Макрон відвідає Москву далеко не першою. Щоб не втрачати французький напрямок у зовнішній політиці Кремля, і, розуміючи пікантність ситуації, Путін продемонстрував неймовірну дипломатичну гнучкість. Особливо, з огляду на те, як Кремль дбає про імідж Путіна-мачо", – зазначив Басараб.

Однак, на думку політолога, Макрон висловив на адресу Москви промовисті заяви. Зокрема, щодо ролі росЗМІ і антиросійських санкцій.

Президент Франції назвав російські державні ЗМІ тим, чим вони є насправді, – інструментом для пропаганди і брехні. Це був ляпас Путіну, який був змушений це все вислухати. Окрім того, Макрон заявив про можливість розширення антиросійських санкцій. Це важливий акцент. Адже зазвичай точаться дискусії про те, чи продовжувати санкції проти Росії. Макрон зафікусвав планку вище. І цим загострив для Путіна санкційний порядок денний,
– наголосив політолог.

Водночас, як зауважив Михайло Басараб, Україні не варто себе тішити ілюзіями, а працювати самостійно над вирішенням своїх проблем. Поки рано робити висновки про те, якою буде зовнішня політика Макрона. Зокрема, щодо його стосунків з Росією, взаємин із Німеччиною і США, ставлення до НАТО і ЄС. Про сталу політику нового очільника Франції у цих питаннях, на його думку, можна буде говорити через півроку-рік.

Нагадаємо, 29 травня Володимир Путін та Еммануель Макрон провели зустріч у Версалі. Під час розмови французький президент застеріг російського колегу – у випадку ескалації конфлікту на Донбасі, Франція може посилити санкції проти Росії. Еммануель Макрон після зустрічі з Путіним заявив, що це був "прямий, відвертий обмін думками".

Під час спільної прес-конференції французького президента Еммануеля Макрона з Путіним глава Франції заявив, що російські журналісти поширюють тільки фейки і пропаганду.

Теги: Україна Політика Володимир Путін Новини Росії Франція Еммануель Макрон Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чим далі від Росії ми будемо ментально, тим швидше у нас все зміниться на краще
сьогодні, 08:03 Чим далі від Росії ми будемо ментально, тим швидше у нас все зміниться на краще
Віталій Бала
Украв историю, Путин пытается обосновать убийства украинцев на Донбасе?
30 травня, 22:02 Украв историю, Путин пытается обосновать убийства украинцев на Донбасе?
Блог Соцмережі 8300
Призов офіцерів запасу: що потрібно знати
30 травня, 21:10 Призов офіцерів запасу: що потрібно знати
11926
Клан генпрокурорів: як ГПУ стає прибутковим бізнесом
30 травня, 21:00 Клан генпрокурорів: як ГПУ стає прибутковим бізнесом
Сергій Лещенко 747
Як здійснити навколосвітню подорож: особистий досвід українського мандрівника
30 травня, 20:02 Як здійснити навколосвітню подорож: особистий досвід українського мандрівника
Олена Булан 643
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Україна багато в чому не впоралася, – Чубаров про окупацію Криму
 18 березня , 23:59
Прес-конференція Путіна: онлайн трансляція
23 грудня 2016 , 11:16
Столичний центр дитячої кардіології влаштував благодійний концерт
 22 квітня , 13:51
На LMF 2017 оголосили про створення нового видавництва
 26 травня , 16:37
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук