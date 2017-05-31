Путін отримав від Макрона ляпас, але радіти рано, – експерт

Путін отримав від Еммануеля Макрона неприємного ляпаса. Загалом президент Франції продемонстрував, що не "пасуватиме" перед більш досвідченим і ваговитим візаві. Макрон знайшов можливість дати жорстку і однозначну оцінку кремлівським пропагандистським ЗМІ. Для Путіна, який проявив дипломатичну гнучкість, поїхавши до Макрона першим, візит мабуть, піде у пасив.

Про це сайту "24" повідомив політичний експерт Михайло Басараб.

Як зазначив експерт, Путін поїхав до Макрона за необов’язкового приводу – відкриття виставки у Версалі на честь 300-річчя візиту Петра I до Франції. Російський президент проявив таку дипломатичну гнучкість через пікантні обставини виборчої кампанії Макрона, у якій Кремль масовано працював проти нього.

"Путін розумів, що Макрон відвідає Москву далеко не першою. Щоб не втрачати французький напрямок у зовнішній політиці Кремля, і, розуміючи пікантність ситуації, Путін продемонстрував неймовірну дипломатичну гнучкість. Особливо, з огляду на те, як Кремль дбає про імідж Путіна-мачо", – зазначив Басараб.

Однак, на думку політолога, Макрон висловив на адресу Москви промовисті заяви. Зокрема, щодо ролі росЗМІ і антиросійських санкцій.

Президент Франції назвав російські державні ЗМІ тим, чим вони є насправді, – інструментом для пропаганди і брехні. Це був ляпас Путіну, який був змушений це все вислухати. Окрім того, Макрон заявив про можливість розширення антиросійських санкцій. Це важливий акцент. Адже зазвичай точаться дискусії про те, чи продовжувати санкції проти Росії. Макрон зафікусвав планку вище. І цим загострив для Путіна санкційний порядок денний,

– наголосив політолог.

Водночас, як зауважив Михайло Басараб, Україні не варто себе тішити ілюзіями, а працювати самостійно над вирішенням своїх проблем. Поки рано робити висновки про те, якою буде зовнішня політика Макрона. Зокрема, щодо його стосунків з Росією, взаємин із Німеччиною і США, ставлення до НАТО і ЄС. Про сталу політику нового очільника Франції у цих питаннях, на його думку, можна буде говорити через півроку-рік.

Нагадаємо, 29 травня Володимир Путін та Еммануель Макрон провели зустріч у Версалі. Під час розмови французький президент застеріг російського колегу – у випадку ескалації конфлікту на Донбасі, Франція може посилити санкції проти Росії. Еммануель Макрон після зустрічі з Путіним заявив, що це був "прямий, відвертий обмін думками".



Під час спільної прес-конференції французького президента Еммануеля Макрона з Путіним глава Франції заявив, що російські журналісти поширюють тільки фейки і пропаганду.