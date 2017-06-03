Путін прокоментував хакерську атаку на президентські вибори у США

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Люди, які здійснювали атаки під час президентських виборів у США, могли діяти звідки завгодно. Зокрема і з самої Америки.
Таку думку висловив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу NBC.
На його думку, імовірні хакери "майстерно переклали провину" за втручання у президентські вибори в США на Росію.
"Хакери можуть бути де завгодно, вони можуть бути у Росії, в Азії, навіть у Америці, Латинській Америці. Між іншим, вони можуть бути хакерами зі Сполучених Штатів, які дуже вміло і професійно переклали провину на Росію. Чи можете ви уявити щось подібне? У розпал політичної битви. Я можу", – сказав глава Кремля.
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