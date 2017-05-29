Путін серйозно оконфузився на зустрічі з Макроном

Під час зустрічі з Президентом Емануеллем Макроном очільник РФ Володимир Путін заявив, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни – із Генріхом I у 1051 році.

Про це путін заявив під час брифінгу, повідомляє "Українська правда".

"З поїздки царя Петра Першого у Францію не почалася історія російсько-французьких відносин. Вона має набагато глибші корені. Освічена французька публіка знає про руську Анну – королеву Франції", – сказав президент РФ.

Також Путін назвав Ярослава Мудрого "улюбленим князем".

Його молодша донька зробила суттєвий внесок в розвиток Франції, будучи однією із засновниць двох європейських династій – Бурбонів і Валуа, одна з яких досі править в Іспанії,

– зазначив очільник Росії.