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Путін серйозно оконфузився на зустрічі з Макроном

22:29, сьогодні 7478 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Під час зустрічі з Президентом Емануеллем Макроном очільник РФ Володимир Путін заявив, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни – із Генріхом I у 1051 році.

Про це путін заявив під час брифінгу, повідомляє "Українська правда".

"З поїздки царя Петра Першого у Францію не почалася історія російсько-французьких відносин. Вона має набагато глибші корені. Освічена французька публіка знає про руську Анну – королеву Франції", – сказав президент РФ.

Також Путін назвав Ярослава Мудрого "улюбленим князем".

Його молодша донька зробила суттєвий внесок в розвиток Франції, будучи однією із засновниць двох європейських династій – Бурбонів і Валуа, одна з яких досі править в Іспанії,
– зазначив очільник Росії.

Читайте також: Макрон при Путінові обізвав Russia Today і Sputnik "брехливою пропагандою"

Теги: Володимир Путін Еммануель Макрон Франція Історія
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