Путін терміново їде до Франції саме через "українське питання", – російський політолог

Кілька днів тому російські ЗМІ повідомили, що глава Кремля Володимир Путін зібрався з візитом до Франції. Такий раптовий крок може бути пов'язаний з тим, що президент США Дональд Трамп передає "українську проблему" у відання Європи.

Про це російський політолог Дмитро Орєшкін заявив у коментарі виданню "Обозреватель".

При цьому у блозі для видання "Новое время" він пише, що Путін готує для президента Франції Макрона "спокусливу пропозицію".

"Досвіду у президента Макрона поки немає, тому Путін може запропонувати Франції щось несподіване і дуже приємне. У розрахунку на те, щоб показати всім іншим європейським країнам приклад, що ті, хто вибудовують хороші відносини з Росією, отримують великий шматок смачного пирога", – вважає політолог.

При цьому Орєшкін наголошує, що ця спроба є доволі слабкою і навіть безнадійною, адже у Путіна в руках немає цього «пирога».

"Зустріч Путіна з Макрона – ще одна спроба, причому безнадійна, вставити клин в європейське співтовариство. Можливо це пов'язано з нормандським форматом", – вважає російський політолог.