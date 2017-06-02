Путін зробив гучну заяву щодо виконання Україною Мінських угод

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що тільки Росія виконує Мінські угоди, а українська влада займається саботажем.

Про це очільник Кремля повідомив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає "Українська правда".

Президент Росії зазначив, що Європа не бачить, що українці щоразу порушують домовленості. Зокрема, військові ЗСУ не відводять важкого озброєння на лінії фронту, а активісти унеможливлюють економічне зміцнення "ДНР" та "ЛНР".

Ми постійно чуємо: ось якщо виконає Росія Мінські угоди, то все буде добре. Росія не може виконувати Мінські угоди в односторонньому порядку. Ми готові сприяти цьому, але ми не можемо зробити те, що повинна київська влада виконати,

– заявиви Володимир Путін.

На думку очільника Кремля, Президент України лише спробував розблокувати Донбас, "влаштував бійку" та приєднався до блокади.

"А в Мінських угодах, по-моєму, пункт восьмий, написано: реабілітацію провести, розблокувати все. Ні – офіційно (Петро Порошенко) приєднався до блокади. Ви чого від нас вимагаєте? Чому всі вимоги звернені тільки до Москви? Так ми ніколи не вирішимо жодної проблеми", – додав Володимир Путін.

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