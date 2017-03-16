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Рада не взялася розглядати скандальне рішення антикорупційного комітету

17:56, сьогодні 572 Читать новость на русском
Раді не вдалося схвалити нелегітимне обрання представника парламенту в комісії з аудиту НАБУ
Раді не вдалося схвалити нелегітимне обрання представника парламенту в комісії з аудиту НАБУ / Getty Images

Верховній Раді не вдалося проголосувати нелегітимне рішення комітету по боротьбі з корупцією про обрання представника парламенту в комісії з аудиту НАБУ.

Про це у своїй трансляції із сесійної зали у Facebook сповістив нардеп від БПП Сергій Лещенко.

Він зазначив, що Раді забракло голосів, щоб включити це питання до порядку денного.

Ви бачили, скільки було депутатів: 112 від БПП, були депутати від "Волі народу" і "Відродження". Але все одно не вистачило голосів, кнопкодави не наважились працювати і зараз питання знято з розгляду. Воно не було включено в порядок денний,
– підсумував свою трансляцію Лещенко.

Нагадаємо, 16 березня під час обідньої перерви відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради. Як повідомив нардеп Сергій Лещенко, під час цього засідання кандидатуру одіозного Найджела Брауна внесли на роль "незалежного" аудитора НАБУ.

Згодом оприлюднили прізвища депутатів, що влаштували "путч" у комітеті Ради.

Нардеп Мустафа Найєм попередив, що нелегітимне рішення комітету про обрання представника парламенту в комісії з аудиту НАБУ вже роздали депутатам у залі парламенту.

Теги: Україна Верховна Рада НАБУ Скандал Політика Сергій Лещенко
Джерело: 24 Канал
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