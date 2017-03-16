Рада не взялася розглядати скандальне рішення антикорупційного комітету

Верховній Раді не вдалося проголосувати нелегітимне рішення комітету по боротьбі з корупцією про обрання представника парламенту в комісії з аудиту НАБУ.

Про це у своїй трансляції із сесійної зали у Facebook сповістив нардеп від БПП Сергій Лещенко.

Він зазначив, що Раді забракло голосів, щоб включити це питання до порядку денного.

Ви бачили, скільки було депутатів: 112 від БПП, були депутати від "Волі народу" і "Відродження". Але все одно не вистачило голосів, кнопкодави не наважились працювати і зараз питання знято з розгляду. Воно не було включено в порядок денний,

– підсумував свою трансляцію Лещенко.

Нагадаємо, 16 березня під час обідньої перерви відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради. Як повідомив нардеп Сергій Лещенко, під час цього засідання кандидатуру одіозного Найджела Брауна внесли на роль "незалежного" аудитора НАБУ.



Згодом оприлюднили прізвища депутатів, що влаштували "путч" у комітеті Ради.

Нардеп Мустафа Найєм попередив, що нелегітимне рішення комітету про обрання представника парламенту в комісії з аудиту НАБУ вже роздали депутатам у залі парламенту.