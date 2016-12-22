Рада виключила Савченко з української делегації в ПАРЄ

Верховна Рада проголосувала за виключення народного депутата Надії Савченко зі складу делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

За таке рішення у четвер, 22 грудня, проголосувало 237 нардепів.

Раніше Савченко було включено до складу української делегації поза квотою фракції "Батьківщина", щоб "надати їй імунітет цієї впливової міжнародної парламентської організації, що значною мірою сприяло звільненню Савченко та її поверненню в Україну".

До слова, 20 грудня спікер Верховної Ради Андрій Парубій офіційно оголосив про виключення народного депутата Надії Савченко з фракції "Батьківщина".