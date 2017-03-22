Рада закликала США укласти оборонну угоду з Україною

Верховна Рада підтримала звернення до Конгресу США щодо гарантій безпеки для України. Депутати закликають надати нам статус основного союзника поза НАТО.

За постанову проголосували 232 народних депутати.

"У відповідності з духом і буквою Будапештського меморандуму, а також в розвиток стратегічного партнерства між нашими державами звертаємося до США з проханням розглянути питання щодо укладення з Україною оборонного угоди і надання Україні статусу основного союзника поза НАТО", – йдеться в тексті звернення.

Як стверджують депутати в постанові, статус основного союзника поза НАТО матиме "величезний вплив на припинення російської агресії проти України, стримування агресора і запобігання розпалювання великої війни в Європі".

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