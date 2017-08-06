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Радник Трампа зробив заяву щодо поставок летальної зброї в Україну

09:52, сьогодні 6683 Читать новость на русском
Радник Трампа зробив заяву щодо поставок летальної зброї в Україну
Радник Трампа зробив заяву щодо поставок летальної зброї в Україну / rian.com.ua

Сполучені Штати Америки зацікавлені у підвищенні обороноздатності України. Тож Адміністрація Трампа розглядає різні варіанти надання військової підтримки.

Про це заявив радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки генерал Герберт Макмастер в інтерв'ю телеканалу MSNBC.

"Питання в тому, яка форма підтримки потрібна Україні, та яка відповідала б нашим інтересам і загальним бажанням домогтися того, щоб Росія не робила подальших дій по дестабілізації", – зазначив Макмастер.

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Він додав, що Білий дім розглядає різні варіанти надання підтримки Україні, тож форма допомоги не має значення.

В інтересах США підвищувати обороноздатність України, базуючись на її потреби, з метою запобігти подальші вторгнення на її територію,
– підкрелив Герберт Макмастер.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Зброя США Дональд Трамп
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