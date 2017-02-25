Радника Ющенка затримали у справі Фірташа, – ЗМІ

Віденська поліція затримала Ареса Юсефа, який є фігурантом справи, відкритої щодо українського бізнесмена Дмитра Фірташа в Іспанії.

Як повідомляє DW, згодом поліція столиці Австрії підтвердила факт затримання, яке відбулося на підставі європейського ордера на арешт, виданого Іспанією.

Речниця прокуратури зазначила, що йдеться саме про відкриту Іспанією справу, яка стосується підозр Фірташа у відмиванні грошей.

Раніше іспанські ЗМІ з посиланням на слідство повідомляли, що Юсеф начебто розпоряджався потоками грошей, що надходили йому від Фірташа.

Зауважимо, Юсеф є бізнесменом сирійського походження. Свого часу багато років вів справи в Україні, в тому числі у нафтогазовій сфері.

Крім того, він був радником колишнього президента Віктора Ющенка та посередником у питаннях постачання газу з Росії.

Читайте також: Деолігархизація по-австрійськи: чому одіозного українського олігарха висилають у США