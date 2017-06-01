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Разница между российскими имперцами и либералами

Грані правди 18:00, сьогодні 149 Читать новость на русском

Разница между российскими имперцами и либералами не столь уж и велика. Те и другие считают себя вправе учить Украину жизни.

Последний пример – это российская оппозиционерка Ксения Собчак, котора решила отчитать украинского президента.По ее мнению, он недостаточно демократичен, не понимает свою страну и совершает ошибки.

Проблема Ксении Анатольевны и ее единомышленников в том, что они по привычке пытаются выступать с позиции «совести нации», забывая о том, что нации по обе стороны границы уже разные. В этом смысле они мало отличаются от обитателей Кремля – для одних и других пограничные столбы это условность, которая не должна мешать их праву на нравоучение.

Российские либералы никак не поймут: легитимность их менторских интонаций заканчивается там, где начинается территория Украины. Потому что нравоучение имеет смысл лишь тогда, когда адресат готов его слушать.

Это иллюстрация того, что судьбу полиса могут определять только лишь граждане полиса. Просто по факту общей судьбы. Именно поэтому границы имеют значение. Тот факт, что российской телеведущей не приходит в голову лезть с наставлениями к президенту Финляндии Саули Нийнистё, означает лишь то, что в сознании россиян Хельсинки – это столица отдельного суверенного государства.

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А Украина для них – это концентрация ожиданий. Просто у имперцев свои ожидания, а у либералов – свои. Но выбор интонации одними и другими – четкий сигнал, что соседнюю страну они продолжают воспринимать как «свое», а не «чужое».
И это еще одно доказательство, что они так и не поняли, какие процессы запустила в Украине аннексия Крыма.

Потому что вторжение на полуостров стало лучшим доказательством того, что никакие уступки России не могут гарантировать безопасность страны. Именно тогда – в феврале 2014 года – в Украине начался явственный процесс политического и культурного оконтуривания государства. И если в 2014 Украина дистанцировалась от российского государственного, то в 2017-м дистанцируется от российского оппозиционного.

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Этот процесс так остро воспринимается в РФ еще и потому, что украинское медиапространство продолжает во многом оставаться русскоязычным. Это рождает у россиян иллюзию одинаковости и однотипности. Но это иллюзия ложная. Потому что российский либерал главным своим противником считает Владимира Путина, а для украинцев в роли соперника выступает само российское государство. И потому украинец заинтересован в максимальном ослаблении этого государства. А с этим, в свою очередь, не готовы будут согласиться граждане РФ – каких бы взглядов они не придерживались.

Статус «российского оппозиционера» перестает давать кредит доверия своему обладателю в глазах украинского обывателя. Аудитории по обе стороны границы пока еще способны друг друга понимать без перевода, а потому продолжают по инерции сходиться в виртуальных битвах соцсетей.

Но как только Украина перестанет реагировать на любые замечания из РФ – эмансипацию страны можно будет считать свершившейся.

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Автор: Павло Казарін
Теги: Новини Росії Грані правди
Джерело: 24 Канал
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