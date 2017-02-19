"Регіонал" Мураєв прокоментував обвинувачення Авакова щодо стрілянини у Харкові

Колишній представник "Партії Регіонів" і "Опозиційного блоку" Євгеній Мураєв стверджує, що ніколи не наймав ані учасників бойових дій, ані "активістів" для якихось силових акцій.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Слідом за Арсеном Аваковим я з жалем констатую, що "тренд привласнення людьми у формі права сили" існує вже упродовж трьох років. Однак голова МВС тільки зараз звернув на це увагу. Але краще пізно, ніж ніколи: монополію на застосування сили повинна мати тільки держава,

– наголошує політик.

Також Мураєв стверджує, що ніколи не наймав ані учасників бойових дій, ані "активістів" для якихось силових акцій.

Навпаки, я намагався допомогти молодим чоловікам знайти собі мирне застосування. Як харківський депутат, я співпрацював з однією з ветеранських організацій нашої області. Але це не означає, що там "мої люди" і що я якось можу впливати на їхні вчинки,

– зазначив колишній "регіонал" і "опоблоківець".

За його словами, якщо члени цієї організації порушили закон, то вони повинні відповідати, як і будь-який громадянин України.

І я хотів би нагадати Арсену Борисовичу, що в нашій країні ще тисячі соціально небезпечних людей зі зброєю. Починаючи з 2014 року, саме влада відправляла їх на війну. Отже, влада повинна була подумати про те, що робити з цими людьми потім, займатися їх соціалізацією і працевлаштуванням. Але оскільки учасники бойових дій змушені були виживати самотужки, вони займаються тим, чого навчилися – стріляниною в складі підрозділів. Якщо в інтересах МВС і влади в цілому зупинити зростання злочинності в країні і припинити незаконний оборот зброї, потрібно було рішуче діяти за законом ще три роки тому,

– підкреслив Мураєв.

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Нагадаємо, увечері 17 лютого низка ЗМІ повідомила, що у Харкові бійці батальйону "Донбас" влаштували перестрілку з активістами "Східного корпусу". Ймовірна причина – кофлікт щодо блокади торгівлі з окупантами Донбасу, оскільки останні її не підтримують.



Згодом лідер громадянського корпусу "Азов" Олег Ширяєв заявив, що винуватцями стрілянини стали все ж не бійці "Донбасу", а люди екс-"регіонала" Євгенія Мураєва, оскільки "Іспанець", який поранив водія "Східного корпусу" Ігоря Пушкарьова, на нього працює.



Зауважимо, що у "Донбасі" підкреслили, що "Іспанець" дійсно свого часу служив у батальйоні, але навесні 2016 року демобілізувався і працював в якійсь харківської охоронній фірмі.



До слова, у мережі з'явилося і відео інциденту.