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Рік терору: найжорстокіші теракти, які пережила Європа у 2016 році

20:59, сьогодні 108 Читать новость на русском
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Для Європи цей рік виявився дуже кривавим на трагедії. Терористи підривали бомби, захоплювали заручників та убивали людей у цілком мирних місцях.

2016 рік європейські спецслужби починають із запізнілого полювання. Вони активно вистежують терористів Ісламської держави, причетних до кривавих терактів у Парижі. Проте, знову спізнюються. Невдовзі після затримання головного підозрюваного у паризьких атаках – Абдеслама, від вибухів здригається Брюссель.

Уранці 22 березня дві бомби розірвалися у аеропорту. Їх активували двоє терористів-смертників, які пронесли вибухівку просто у валізах. Не встигли бельгійці прийти до тями, як за годину ще одна бомба здетонувала на станції метро Мальбек.

У брюссельських атаках загинули 32 людини, 350 є постраждалими. Відповідальність за скоєне узяла на себе Ісламська держава.

Після трагічних подій у Брюсселі у Європі закликають закрити кордони для мігрантів. І це попри те, що виконавцями злочинів часто є громадяни Європейського Союзу, прихильники ісламістів.

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У Брюсселі теракт здійснили громадяни Бельгії. За кермом фатальної вантажівки у Ніцці теж сидів громадянин ЄС французький громадян туніського походження.

Того вечора 14 липня тисячі людей мирно відзначали День взяття Бастилії. За лічені хвилини під колесами терориста загинули 86 людей, серед яких і українець. Ще 300 отримали поранення.

За дванадцять днів після цього 19-річний терорист закатував літнього священика у Франції.

Серію кривавих нападів пережили громадяни Німеччини. Найтрагічніший – 19 грудня у Берліні. Мігрант із Туніса повторив шлях терориста у Ніцці, протаранивши Різдвяний ярмарок. 12 людей загинули, серед них знову наш співвітчизник.

Через поразки у Сирії та Іраку ісламісти повертаються до Європи. Тож, загроза терактів, як ніколи висока. Часто правоохоронці знають, що терористи готують атаки, і все одно не можуть їх зупинити.

Берлінський нападник Аніс Амрі був у полі зору спецслужб, які розглядали його, як потенційного терориста. Попри підозри, його не арештували і не вислали з Німеччини через бюрократичні зволікання.

Намагаючись захиститись від тероризму, європейські служби безпеки припускаються занадто багатьох помилок, які мають фатальні наслідки.

Теги: Євросоюз Європа Теракт
Джерело: 24 Канал
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