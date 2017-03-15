РНБО збирається на термінове засідання

Рада національної безпеки та оборони вранці 15 березня збирається на засідання через "Сбербанк Росії".

Початок засідання запланований на 9:30.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела в РНБО.

За словами співрозмовника видання, у порядку денному декілька питань, зокрема, й питання щодо української "дочки" російського "Сбербанку".

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про ймовірне засідання РНБО у середу.

На засіданні Кабінету міністрів 10 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до прем'єр-міністра із закликом ввести санкції проти "Сбербанку Росії", який працює на території України.

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