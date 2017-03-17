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Роман Насіров вийшов з допиту НАБУ: про що говорили

20:02, сьогодні 82 Читать новость на русском

Після того, як за екс-очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова була внесена рекордна застава, він пішов на допит до НАБУ.

Після допиту він відповів на питання журналіста 24 Каналу.

Про заставу

– Я не планував вносити заставу. В мене особисто таких грошей немає. Всі гроші, які є в мене – вони зазначені в декларації, які майно.

– Всі вже знають як була внесена сума. Я вдячний своїм родичам, що вони змогли знайти частину суми, якої не вистачало. Але в мене особисто спочатку було рішення що цього робити варто. Я готовий був відстоювати свої інтереси, я там побув достатньо часу с слідчому ізоляторі, готуватися звідти і давати всі покази звідти. І виходити на той етап справи, коли вона буде або закрити, або передана до суду.

Нова справа через заставу

– Після останніх подій я вже мало що боюся.

Читайте також: Застава Насірова в цифрах: 230 кг готівки у три поверхи

Про повернення на посаду керівника ДФС

– Я прийшов на цю посаду з Верховної Ради п великому конкурсу. Я йшов на цю посаду допомогти країні. До того в мене була класна робота, як я зараз розумію, з дуже високою зарплатою. Мені жилося дуже добре. От зараз трошки допоміг державі, почув "подяку" за цю допомогу. Але зараз залишається для мене дуже важливим піти і закінчити ті речі, які ми розпочали. Завдання на 2017 рік – детінізація.

Про допит

– В мене немає претензії до допиту.

Про громадянства і паспорти

– Це маячня. Всі паспорти були вилучені під час обшуків.

Читайте також: Насіров сконфузився, розповідаючи про свої паспорти

Про стан здоров’я

– На вихідних я буду займатися здоров’ям. Вже краще, аніж було два тижня.

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров Політика НАБУ
Джерело: 24 Канал
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